Balotelli sluit 2016 in stijl af met domme rode kaart in extra tijd

Sommige spelers leren het nooit. Mario Balotelli is daar een voorbeeld van. Hij leek dit seizoen alles op de rit te hebben bij OGC Nice, maar op de valreep sluit hij 2016 toch nog in mineur af. In de extra tijd van het duel met Bordeaux (0-0) verliest de spits zijn zelfbeheersing, waarop hij met rood kan vertrekken.