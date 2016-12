Oud-Feyenoorder Vormer op schot bij koploper Club Brugge

Ruud Vormer had de smaak te pakken woensdagavond. De oud-middenvelder van onder meer Feyenoord nam twee doelpunten voor zijn rekening tijdens de competitiewedstrijd tussen Eupen en Club Brugge (1-4). Oud-Ajacieden Stefano Denswil en Ricardo van Rhijn speelden dit duel in z’n geheel mee.

De mooiste en tevens belangrijkste treffer van Vormer was de 1-1. Vanaf de rand van het strafschopgebied poeierde hij de bal ineens achter Eupen-goalie Niasse Mbaye. Vlak voor rust tekende de middenvelder ook voor de 1-3. Dit was een schot vanaf ongeveer dezelfde plek, maar kwam op zeer gelukkige wijze tot stand. Een verdediger veranderde de bal van richting, waardoor de doelman kansloos was.



Door deze zege blijft Club Brugge koploper in België, met één punt voorsprong op Zulte-Waregem. Op Tweede Kerstdag sluit de ploeg de eerste seizoenshelft af met een thuiswedstrijd tegen Excelsior Moeskroen.