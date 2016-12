Babel ook in bekertoernooi goud waard voor Deportivo

Er lijkt de laatste weken geen rem te zitten op Ryan Babel. De oud-Ajacied (30) draait als een tierelier en was ook woensdagavond weer belangrijk voor Deportivo La Coruña. Dankzij een treffer van de aanvaller bereikte de club de achtste finales van de Copa del Rey, ten koste van Real Betis. Het duel in Estadio Riazor eindigde in 3-1.

De heenwedstrijd tussen Real Betis en Deportivo eindigde in een 1-0 nederlaag voor Babel en zijn ploeggenoten. De blauwwitten moesten dus met minimaal twee doelpunten verschil winnen om het duel in de reguliere speeltijd te beslissen. Na doelpunten van Arribas en Luisinho tekende Babel voor de bevrijdende 3-0. Dat Piccini namens Betis nog tegen scoorde, was slechts voor de statistieken.



Halverwege september kwam Babel, op dat moment clubloos, aanwaaien bij Deportivo La Coruña. Met vijf treffers had de 42-voudig Oranje-international vervolgens een groot aandeel in de opmars van de ploeg, die inmiddels vier punten boven de degradatiestreep staat. Of de club Babel kan behouden is nog maar de vraag. Zijn contract loopt op 31 december af en verschillende Europese clubs toonden al interesse.