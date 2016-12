Baker: "Misschien ontmoet ik Antonio Conte na dit seizoen"

“ Het biedt hoop dat Conte talenten als Nathaniel Chalobah steeds meer speeltijd geeft.”

Baker was bijzonder trefzeker voor de winterstop, met tien goals in twintig officiële duels. "Ik heb onder Henk Fraser een andere rol dan onder Bosz. Iets meer aanvallend ingesteld. Vorig seizoen stond ik vaker achter Valeri Qazaishvili", zegt Baker in ELF Voetbal Magazine. "Ik heb nu meer vrijheid om mee naar voren te gaan. Er is meer variatie op het middenveld."



"Vorig seizoen had ik een oké seizoen, maar ik had het gevoel dat ik veel meer kon brengen. Dit seizoen heb ik meer invloed op het spel. Ik krijg veel vertrouwen van Fraser, al sinds de eerste dag dat hij hier is. Scoren is voor mij leuk en ik wil daarmee belangrijk zijn voor het team, maar ik moet ook als powerhouse stappen maken. Van mij wordt nu verwacht dat ik meer een leider word. Bikkelen en karakter tonen. Nog meer verantwoordelijkheid nemen. In die rol groei ik", vertelt Baker.



Antonio Conte

Dat zag ook Guus Hiddink. "Ja, hij kwam begin december bij de training op Papendal kijken en schoof ook aan bij de lunch. Ik heb kort met Mister Hiddink gesproken. Hij zei dat ik het niveau van de eerste seizoenshelft moet proberen vast te houden. Ik zei dat ik mijn best blijf doen en hard blijf werken om mezelf verder te ontwikkelen."



Baker heeft bij Chelsea nog een contract tot 2019. Het is voor hem moeilijk in te schatten of hij nog een kans krijgt in Londen. "Het is een zware, lange weg. Chelsea heeft op het middenveld zoveel spelers met topkwaliteiten. Maar ik geef niet op. Het biedt hoop dat manager Antonio Conte talenten als Nathaniel Chalobah, een jongen van mijn leeftijd en ook teamgenoot bij Engeland Onder 21, steeds meer speeltijd geeft. Ik heb Conte nog niet ontmoet, misschien gebeurt dat na dit seizoen. Hij doet het erg goed met Chelsea, zeker de laatste maanden. Ik volg Chelsea zeker nog en kijk best veel wedstrijden."



De nieuwste extra dikke decembereditie van ELF Voetbal Magazine ligt vanaf nu in de winkels en is ook online verkrijgbaar via www.magzine.nu!