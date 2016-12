Ronald de Boer: "Droom om met Frank een team te leiden"

"Het is een droom van me om ooit samen met Frank een club of een landenteam te leiden. Nee, ik heb niet de juiste papieren om zijn assistent te zijn, maar dat kan wel worden opgelost door me formeel een andere functie te geven. Pionnendrager, ofzo. Dat zou mij overigens wel meteen de duurste pionnendrager van het land maken", zegt Ronald de Boer al lachend tegenover Panorama.



"We willen beiden altijd alles winnen en de beste zijn in wat we doen. Ook houden we allebei van gezelligheid en zijn we sociaal. Echte familiemensen. Frank koos voor het trainersvak, ik zou die kant eerst ook op gaan. Tijdens de trainerscursus speelden er vervelende dingen in mijn privéleven, waardoor ik met die opleiding ben gestopt."



"Ik kan dat altijd nog oppakken, maar zoals mijn leven nu is, ben ik helemaal happy. Dit kan ik nog wel jaren volhouden zo. Wie weet sta ik in de toekomst wel weer eens op het veld", besluit Ronald.