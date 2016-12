Babel keert Deportivo na half seizoen weer de rug toe

Babel (30) speelde woensdag nog mee in het gewonnen bekerduel met Real Betis (3-1), waarin hij een keer scoorde. De ex-Ajacied was dit seizoen in de competitie vier keer trefzeker voor Deportivo, dat hem overnam van Al-Ain in de Verenigde Arabische Emiraten.



Daar had Babel zijn contract laten ontbinden en tekende voor een half seizoen bij Deportivo. De Galiciërs wilden graag met de spits door, maar hij gaat niet in op een aanbieding van de clubleiding. Babel vertelt tegenover Marca dat hij weer vertrekt vanwege 'familie-omstandigheden'.



Waar zijn toekomst ligt, weet Babel nog niet. "Ik heb daar geen beslissing genomen. Ik moet met mijn zaakwaarnemer spreken. Er ligt een aanbieding van Besiktas en nog twee andere clubs", aldus Babel, die Deportivo dankbaar is voor de kans die ze hem boden. "Ik was niet fit toen ik hier kwam, maar de club heeft mij echt geholpen. Als ze me ooit terug willen, zal ik dat zeker overwegen."