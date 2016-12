Rummenigge verwacht witte rook voor contract Robben

Karl-Heinz Rummenigge is zeer optimistisch over de gesprekken tussen Bayern München en Arjen Robben over een nieuw contract. De bestuursvoorzitter van Bayern verwacht dat de partijen tot een akkoord komen.

Dat liet Rummenigge weten na de gewonnen thuiswedstrijd tegen RB Leipzig (3-0). Robben begon in de basis bij de topper en bleef in de rust achter in de kleedkamer. Bayern stond toen al 3-0 voor tegen tien man van RB Leipzig.



Robben, sinds 2009 in München, heeft bij Bayern nog een contract tot komende zomer. De verwachting is dat de aanvoerder van Oranje een nieuwe verbintenis gaat ondertekenen. "Ik denk dat we in januari een overeenkomst hebben", zegt Rummenigge tegen Bild. "We zijn zeer optimistisch gestemd. Beide partijen willen met elkaar door. Het ziet er goed uit."