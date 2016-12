Vitesse wil transfervrije Büttner verleiden tot rentree

Büttner speelde in de jeugdopleiding van Vitesse en kwam tussen 2008 en 2012 in de hoofdmacht van de Arnhemse club. Vier jaar geleden maakte de Doetinchemmer een verrassende transfer naar Manchester United.



In juli 2014 verliet Büttner Engeland voor een avontuur bij Dinamo Moskou. De Russische club verhuurde de verdediger vorig seizoen aan Anderlecht. Büttner had bij Dinamo Moskou nog een contract tot komende zomer, maar mag nu transfervrij weg in de winterstop.



Vitesse hoopt de oude bekende binnen te halen. "Büttner past natuurlijk in de profielschets van aanvallende, meevoetballende back", zegt trainer Henk Fraser in De Gelderlander. "Maar zijn komst is niet even geregeld. Er zijn altijd meer clubs in de markt."



Fraser rekent zich nog niet rijk. "Tussen wens en werkelijkheid zit nog wel een verschil. En ik wil ook geen onrust in de selectie. We moeten erop vooruitgaan", verklaart de oud-international die met Vitesse de achtste plaats bezet in de Eredivisie.