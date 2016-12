Ziyech definitief niet met Marokko naar Afrika Cup

De exacte reden waarom de bondscoach uit Frankrijk Ziyech niet heeft opgeroepen is nog niet duidelijk. Volgens Le Matin zou bondsvoorzitter Faouzi Lekjaa woedend hebben gereageerd op het besluit van Renard, sinds februari van dit jaar in dienst van de Marokkaanse voetbalbond.



In de 26-koppige selectie voor de Afrika Cup die donderdag is bekendgemaakt ontbreekt de naam van Ziyech, die in negen interlands voor Marokko vijf keer scoorde en zeer populair is in het Noord-Afrikaanse land. Van de 26 spelers op de lijst van Renard moeten nog drie spelers afvallen. De in Nederland geboren Nordin Amrabat, Karim El Ahmadi en Mbark Boussoufa en ex-Eredivisionist Oussama Tannane zijn wel geselecteerd.



In de kerstspecial van ELF Voetbal Magazine liet Ziyech nog weten uit te kijken naar de Afrika Cup in Gabon, die in januari begint. "Ik heb er wel erg veel zin in. Het rood-groen van Marokko stroomt door mijn bloed", aldus Ziyech. De in Dronten geboren middenvelder gaf in hetzelfde interview ook aan geen spijt te hebben van zijn keuze om zich niet beschikbaar te stellen voor het Nederlands elftal. "Nee, ik denk dat ik dan een stuk minder gelukkig geweest. Oranje was de verkeerde keuze geweest.