El Ahmadi: "Hakim Ziyech voor elk team een aanwinst"

In de extra dikke kerstspecial van ELF Voetbal Magazine sprak El Ahmadi lovende woorden over Ziyech, die werd uitgeroepen tot ELF Voetballer van het Jaar 2016. El Ahmadi werd tweede in die verkiezing en Davy Pröpper derde. "Hakim heeft het heel goed gedaan in 2016", zegt El Ahmadi in ELF Voetbal Magazine.



"Zeker als je kijkt naar de situatie waarin hij zat bij FC Twente. Hij bleef scoren en assists geven. Zijn statistieken zijn indrukwekkend. Ook bij Ajax doet Hakim het nu goed. Ze hebben sinds zijn komst bijna alles gewonnen volgens mij", aldus de middenvelder van Feyenoord en 36-voudig international van Marokko.



"Ik vind het verstandig dat Hakim een transfer binnen Nederland heeft gemaakt. Vanuit Ajax kan hij altijd nog een stap hogerop maken. En dat gaat ook wel gebeuren. Hakim kan de Europese top aan. Hij past bij elke club. Hakim is nergens van onder de indruk. Dat is een voordeel. Hij laat zich niet gek maken. Voor elk team is hij een aanwinst. Ook voor topclubs", besluit El Ahmadi, die net als ex-Eredivisionisten Oussama Tannane, Nordin Amrabat en Mbark Boussoufa (laatste twee in Nederland geboren) wel kans maakt op een plek in de definitieve selectie van Renard.