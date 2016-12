Chapecoense ontvangt Copa Sudamerica bij emotionele plechtigheid

Het was een emotionele avond bij de loting van de Copa Libertadores. De Brazilaanse club Chapecoense, die vorige maand bij een vliegtuigongeluk een groot deel van haar leden verloor, kreeg de Copa Sudamerica overhandigd.

"Het is een tijd van verdriet en vreugde, emoties overmannen ons hart", zei voorzitter Plinio De Nes Filho van Chapecoense bij de plechtigheid. De Brazilianen waren op weg naar de finale van de Copa Sudamerica. Tegenstander Atlético Nacional kende de prijs toe aan Chapecoense.



"Ik wil iedereen bedanken, alle landen. En daarbij in het bijzonder wil ik deze prijs delen met Atlético Nacional, dat door liefde en medemenselijkheid te tonen ons in staat heeft gesteld deze prijs te ontvangen", richtte De Nes Filho zich tot het publiek.



Als 'winnaar' van de Copa Sudamerica kwalificeerde Chapecoense zich voor de de Zuid-Amerikaanse Champions League. Daarin speelt het team tegen het Argentijnse Lanús, het Uruguayaanse Nacional en Zulía uit Venezuela.