Mönchengladbach vindt in Hecking nieuwe trainer

"Hecking is nu de juiste man. Een trainer met veel ervaring, die op hoog niveau met verschillende clubs erg succesvol gewerkt heeft", verklaarde sportief directeur Max Eberl de keuze voor de nieuwe coach, die twee maanden geleden bij VFL Wolfsburg werd ontslagen. In 2015 won Hecking de Duitse beker bij zijn vorige werkgever.



Mönchengladbach was dit seizoen nog actief in de Champions League. Daarin eindigde de Duitsers achter Barcelona en Manchester City. In de Europa League neemt het na de winterstop op tegen Fiorentina.