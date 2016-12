Oranje en Premier League doel van Chery

Zijn contract loopt tot 2018. Het wordt dus kiezen tussen verlengen of een nieuwe club. "We zijn nog aan het praten, maar mijn einddoel is de Premier League. Als dat met QPR kan, zou het supermooi zijn. Als dat niet kan, moeten we toch voor het hoogste gaan", zei de aanvallende middenvelder tegen Omroep West.



"Het bevalt mij hier prima, ook al staan wij niet zo heel hoog in de competitie. Persoonlijk heb ik het prima naar mijn zin hier, want ik heb wel een aantal doelpunten gemaakt en assists." Chery was goed voor vier goals en drie assists. QPR staat slechts negentiende op het tweede niveau. Drie punten van nummer 22, aan het eind van het seizoen degradant, Blackburn Rovers.



Vorig jaar doorliep Chery nog stage bij Oranje. Hij vindt dat hij dit seizoen niet in beeld in bij bondscoach Danny Blind. "Het is makkelijker om daarbij te komen als je in de Premier League speelt. Het is ook niet gemakkelijk om het Championship in Nederland te volgen. De beste spelers moeten in het Nederlands elftal en die spelen in de Premier League. Ik ben hard op weg om daarheen te gaan."