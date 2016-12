Overlevende speler Chapecoense dankt leven aan ploeggenoot

Alan Ruschel is één van de spelers van Chapecoense, die het vliegtuigongeluk van eind november overleefde. Tijdens een ceremonie deed hij zijn verhaal over het ongeval.

"Net voor we opstegen, vroeg Jackson Follman of ik bij hem kwam zitten. Omdat ik hem al sinds 2007 ken, besloot ik mijn stoel te verlaten en naast hem te gaan zitten. Op dat moment werd mijn leven gered", reageerde Ruschel emotioneel. Follman overleefde ook de ramp.



De vlucht leek heel normaal vond Ruschel. "Het werd opeens donker en de noodverlichting ging aan. Ik vroeg Helio Neto (ook een overlevende, red.) of hij iets uit de cockpit hoorde. Dat was niet zo. Hij begon te bidden, vroeg God ons te beschermen. Daarna weet ik niets meer", aldus Ruschel over zijn 'geluk'.



Ruschel werd onlangs uit het ziekenhuis ontslagen. Hij werd aan zijn ruggengraat geopereerd. Bij Follman werd een been geamputeerd.