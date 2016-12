Thiago Silva blijft bij PSG om prijzen te pakken met Franse topper

Tot dusver won de Braziliaan elf prijzen met de Parijzenaren. Vier keer werd hij landskampioen. Maar één belangrijke titel ontbreekt in zijn erelijst: de Champions League. Dit seizoen neemt PSG het in de achtste finale op tegen Barcelona.



Silva kwam in 2012 over van AC Milan. De 32-jarige verdediger werd snel leider van PSG. Tot nu droeg hij 165 wedstrijden de aanvoerdersband. Alleen Dominique Bathenay (220 duels) gaat hem voor op deze ranglijst.