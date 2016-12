Feyenoord-reserve Vejinovic trekt aandacht van Roda JC

''Vejinovic is niet tevreden in Rotterdam en zo'n speler willen wij er graag bij hebben'', laat directeur Wim Collard weten aan regionale zender L1. ''We hebben nog warm contact met Feyenoord-directeur Martin van Geel.''



Geboren Amsterdammer Vejinovic (26) speelt sinds medio 2015 in De Kuip. Een basisplaats is echter verder weg dan ooit. Dirk Kuyt, Tonny Vilhena en Karim El Ahmadi vormen doorgaans het middenveld van Feyenoord.