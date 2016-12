Oproep aan trainer Ajax: ''Laten staan, Peter, laten staan''

Amin Younes staat op twee doelpunten in de Europa League. In competitieverband blijven treffers echter uit. Menno Pot, columnist van dagblad Het Parool , schrijft deze week over de grillige vleugelaanvaller van Ajax.

''Als Johan Cruijff nú voetballer van Ajax was geweest, zou hij denk ik Amin Younes betrokken hebben in zijn ­snode plannetje om de eerstvolgende strafschop voor de gein 'in tweeën' te nemen'', mijmert de Ajax-watcher. ''De laatste weken duikt de naam Younes vooral op in ­artikelen en analyses over de falende flanken van Ajax: het rendement van Traoré en ­Younes móet na de winterstop ­omhoog, want zonder vleugels kun je niet vliegen.''



Pot gaat verder met zijn bijdrage: ''Ik ben nog steeds Younesfan (laten staan, Peter, laten staan), maar kan toch ook niet ontkennen dat het ons Libanese Duitsertje in de eerste seizoenshelft niet vaak wilde lukken.''