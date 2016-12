Knieblessure houdt oud-Ajacied Fischer weken aan de kant

''Fischer is zeker twee tot drie weken uit de roulatie'', bevestigt manager Aitor Karanka op de clubsite. ''Het is een goede jongen en altijd zeer aanwezig in de kleedkamer. We blijven hem steunen, omdat hij de laatste tijd erg belangrijk voor ons is geweest.''



De Deense vleugelspits kwam afgelopen zomer over van Ajax. Zijn contract bij de promovendus loopt tot medio 2020.