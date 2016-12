Football Leaks onthult details dubieuze betalingen vader PSV'er

Wederom een opvallende onthulling van Football Leaks . De vader van PSV'er Steven Bergwijn zou geheime financiële afspraken hebben gemaakt met de zaakwaarnemer van zijn zoon. NRC heeft documenten van de onderhandse deal in haar bezit.

Bergwijn senior zou spelersmakelaar Fulco van Kooperen, met zijn bedrijf Muy Manero gelinkt aan het omstreden Doyen Global, helpen in de zoektocht naar talentvolle spelers. Naar verluidt betaalde de belangenbehartiger uit Amsterdam 2000 euro per maand voor deze diensten.



Van Kooperen wil de dubieuze betalingen niet bevestigen: ''Daar ga ik niet op in''. Ook de vader van de PSV-aanvaller houdt zich op de vlakte: ''Ik heb nooit geld van hem ontvangen. Ik heb wel één keer geld van Fulco geleend, als vriend. Maar verder niet.''