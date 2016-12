Feyenoord-aanvaller Kramer niet op lijstje Roda JC Kerkrade

Wim Collard, directeur van laagvlieger Roda JC Kerkrade, was openhartig in een vraaggesprek met regionale zender L1 . Middenvelder Marko Vejinovic is een interessante optie voor de nummer zeventien van de Eredivisie.

Ploeggenoot Michiel Kramer staat niet op het lijstje van de Limburgse sportbestuurder. De boomlange spits moet bij Feyenoord topscorer Nicolai Jørgensen (twaalf doelpunten) voor zich dulden en komt daardoor nauwelijks in actie.



Aanvallende versterkingen lijken zeer wenselijk voor Roda JC Kerkrade, want het elftal van trainer Yannis Anastasiou kwam in de eerste seizoenshelft tot het schamele aantal van acht doelpunten in zeventien competitiewedstrijden.