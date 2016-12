Twente-verdediger versloeg kanker: ''Niet meer met voetbal bezig''

''Ik heb nog één wedstrijd gespeeld, nadat ik het hoorde'', kijkt de import-Tukker met de NOS terug op de moeilijke periode. ''Daarna was ik even helemaal niet meer met voetbal bezig. Dan lig je in het ziekenhuis en wil je alleen maar zo snel mogelijk er weer uit komen.''



Thesker keerde ijzersterk terug, net als de eredivisionist uit Enschede. De fraaie zevende plaats halverwege het seizoen is daar het bewijs van: ''We willen zo hoog mogelijk eindigen. Laten zien dat iedereen een beetje verkeerd zat met hun inschatting over ons.''



Europees voetbal is voorlopig uitgesloten. Dit als gevolg van de financiële misstanden in het recente verleden: ''De club heeft een enorm litteken opgelopen, dus ik denk dat je wel drie jaar nodig hebt om FC Twente terug te brengen naar de subtop'', voorspelt de uit Duitsland afkomstige stopper. ''Want dat is waar het hoort te zijn. De doelstelling voor het komende seizoen? In de Eredivisie blijven en leuk voetbal spelen.''