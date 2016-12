Late treffer Dost bezorgt Sporting drie belangrijke punten

Bas Dost beleeft een topseizoen. De Nederlandse spits was donderdagavond weer eens de held bij Sporting Portugal. Op bezoek bij Belenenses maakte hij in de 93e minuut de enige treffer van de wedstrijd.

Door de late overwinning blijft Sporting, de nummer vier op de ranglijst, nog enigszins in het spoor van FC Porto en Sporting Braga. Koploper Benfica staat al acht punten voor en lijkt niet meer in te halen voor de ploeg van Dost.



Voor Dost was het al weer zijn negende competitietreffer van het seizoen. Hij had daar slechts twaalf wedstrijden voor nodig. De oud-speler van onder meer SC Heerenveen was daarnaast ook al trefzeker in het bekertoernooi en de Champions League.