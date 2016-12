Spaan uit kritiek op uitlekken contract Ajax-talent Nouri: "Niet goed"

Het contract van Ajax-talent Abdelhak Nouri lekte eerder dit jaar uit en volgens Henk Spaan is dat niet goed. Football Leaks zorgde ervoor dat wereldkundig werd dat de dribbelaar 250.000 euro bruto per jaar verdient en dat dit bedrag jaarlijks wordt verhoogd met 50.000 euro.

“Mijn bezwaar tegen Football Leaks is dat hackers of zelfverklaarde klokkenluiders de journalistieke agenda bepalen”, stelt Spaan in gesprek met NRC.Next. “Daardoor krijg je selectiviteit."



De Volkskrant onthulde het salaris van Abdelhak Nouri van Ajax. Spaan: "Daar heeft die jongen last van, want hij wordt er door minder verdienende trainers op aangesproken terwijl andere jongens hetzelfde contract hebben. Dat vind ik niet goed.”