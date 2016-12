Piepjonge Pellegri schrijft geschiedenis met debuut in Serie A

Pellegri mocht in de 87e minuut invallen tijdens het uitduel van Genoa met Torino (1-0 nederlaag). Extra opvallend is dat het talent het stokoude record van de Serie A precies evenaart. Amedeo Amadei maakte in 1937 namelijk zijn debuut voor AS Roma op de leeftijd van 15 jaar en 280 dagen. Pellegri was donderdag op de dag af even jong.



De verwachtingen van Pellegri zijn in Italië torenhoog gespannen. Gian Piero Gasperini, voormalig trainer van Genoa, zou de puber al 'de nieuwe Lionel Messi' genoemd hebben.