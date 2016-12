Definitief: Chinese miljoenen lokken Oscar weg bij Chelsea

De Chinese competitie heeft er weer een grote ster bij. De pas 25-jarige Oscar verruilt Chelsea voor Shanghai SIPG. De 48-voudig Braziliaans international speelde vierenhalf jaar bij de Londense grootmacht. Engelse media melden dat een bedrag tussen de 60 en 70 miljoen euro gemoeid is met de transfer. Naar verluidt kan Oscar in China vier keer zoveel verdienen dan hij al deed bij Chelsea.

In de zomer van 2012 maakte de destijds 20-jarige Oscar de overstap van Internacional naar Chelsea. In Londen speelde hij 203 officiële wedstrijden, waarin hij 38 keer trefzeker was. Hij won de Premier League, de League Cup en de Europa League.



Sinds de komst van Antonio Conte naar Chelsea, afgelopen zomer, is Oscar geen vaste waarde meer in de ploeg. Bij Shanghai SIPG gaat de middenvelder opnieuw samenwerken met Andre Villas-Boas, zijn oude manager bij Chelsea. De ploeg eindigde afgelopen seizoen op de tweede plek in de Chinese Super League.