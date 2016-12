Woedende Nainggolan begrijpt niets van selecteren Tielemans

Bondscoach Roberto Martinez bracht onlangs een bezoek aan Rome om het een en ander uit te praten met Nainggolan. “Ik heb hem gezegd dat ik erg teleurgesteld ben”, laat de middenvelder weten in Het Nieuwsblad. “Ik was zwaar geraakt. Ik zei hem ook dat er volgens mij andere spelers bij waren die niet fit waren.”



“Het ergste voor mij was dat ik niet eens in de kern zat”, foetert Nainggolan. “Ik was op het EK basisspeler en was er plots niet meer bij. Dat was de druppel. Ik zou Tielemans wel eens in Italië bezig willen zien. Dan praten we achteraf wel of hij die rol aankan. Ik zeg niet dat Youri geen goede voetballer is, maar hij heeft dat alleen nog maar bewezen in België.”