Baan bij Ajax ligt niet voor de hand voor Jordi Cruijff

Het jaar 2016 is bijna voorbij en daarmee komt een einde aan een roerig jaar voor de Nederlandse voetbalwereld. Met het overlijden van Johan Cruijff verloor Nederland de beste voetballer die het ooit gehad heeft. Veel kranten staan zaterdag nog een keer stil bij het heengaan van El Salvador . Zo praat zoon Jordi Cruijff in het Algemeen Dagblad over de laatste weken van zijn vader.

“Ik ben meer dan twintig jaar van huis, maar toen in Israël ontbeten we samen”, blikt Jordi terug op maart 2016, toen hij nog een week doorbracht met zijn vader. “We dronken een kop koffie. En dan tegen de avond vroegen we elkaar wat we wilden gaan doen met eten. Van die kleine dingen meemaken met hem. Dat had ik lang niet meer gehad. Ik zag aan hem dat hij genoot. Van de tijd die hij doorbracht met zijn zoon.”



De betrokkenheid die zijn vader had bij Ajax, heeft zoon Jordi een stuk minder. Een job bij de Amsterdammers ligt voor hem dan ook niet voor de hand. “Volgens mij zijn ze daar goed voorzien. Ik heb daar niet zo'n band mee als mijn vader dat bijvoorbeeld had. Ik voel me niet zo Nederlands als hij zich voelde. Ik heb er ook nooit gevoetbald. Tot mijn dertiende woonde ik er, ik ben nu 42. Ik heb meer met Barcelona of Spanje.”