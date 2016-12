Ramselaar hoopt lang door te gaan en bewondert PSV-trainer Cocu

Voor Bart Ramselaar was 2016 een jaar vol hoogtepunten. Hij beleefde zijn doorbraak bij FC Utrecht, maakte een transfer naar PSV en debuteerde in de Champions League en het Nederlands elftal. De middenvelder is pas twintig jaar en hoopt nog heel lang op hoog niveau te voetballen. Daarbij neemt hij een voorbeeld aan de carrière van zijn trainer Phillip Cocu.

“Ik wil lang doorgaan”, blikt Ramselaar vooruit in het Algemeen Dagblad. “Heel lang, als het me gegund is. Als ik kijk hoe onze trainer Phillip Cocu zijn carrière heeft opgebouwd… Wat een voorbeeld. Op je 36e of 37e nog zo bepalend kunnen zijn voor een elftal? Dan ben je een echte liefhebber van de sport en daar heb ik veel respect voor. Dat wil ik later ook dolgraag, al is het een beetje vroeg om daar nu al over na te denken.”



Volgens Ramselaar gaat het erom dat hij elke dag investeert in zijn lichaam om beter te worden. “Daarbij moet je soms ook een fase van rust inbouwen om jezelf niet compleet uit te putten. Met mijn vrienden uit Amersfoort ga ik nu een paar dagen op vakantie en daarna vier ik oud en nieuw lekker thuis bij mijn ouders.”