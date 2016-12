Van Basten wil geklaag richting arbitrage aanpakken

Marco van Basten is er klaar mee dat spelers en trainers nog altijd massaal tekeer gaan tegen scheidsrechters. De voormalig bondscoach van Oranje is tegenwoordig in dienst van de FIFA en overweegt een spelregelaanpassing voor te stellen. Daarbij kijkt hij naar het gedrag van spelers in andere sporten.

“Een groot aantal spelers klaagt nu nog tijdens het spel”, laat Van Basten weten in gesprek met de BBC. “Ik ben ervan overtuigd dat het gedrag van de spelers beter kan. Het is goed dat er veel emotie in het spel is, maar we moeten er wel de controle over houden.”



Bij een mogelijke spelregelwijziging kijkt Van Basten ook naar andere sporten. Zo mag in het rugby enkel de aanvoerder communiceren met de scheidsrechter. “Ik denk dat we kunnen leren van elke sport en zij van ons, maar wij moeten dit probleem aanpakken.”