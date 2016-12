PSV niet enige optie voor Van Ginkel, ook Inter geïnteresseerd

Vorig seizoen kwam Van Ginkel (24) tijdens de tweede seizoenshelft op huurbasis uit voor PSV. Met acht doelpunten in dertien wedstrijden had hij een groot aandeel in de landstitel van de Eindhovenaren. Een zware blessure zorgde ervoor dat hij dit seizoen nog niet in actie kwam op het hoogste niveau.



Het verhaal dat Internazionale interesse heeft in Van Ginkel is afkomstig van Corriere dello Sport, een Milanese sportkrant. Als het tot een akkoord komt, zou het een pikante overstap betekenen voor de Amersfoorter. Eerder was hij op huurbasis actief bij stadsgenoot AC Milan.