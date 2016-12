Draxler maakt miljoenentransfer van VfL Wolfsburg naar PSG

Julian Draxler verruilt VfL Wolfsburg voor Paris Saint-Germain. Dat meldt de Duitse club via de officiële kanalen. Alleen een medische keuring kan een overgang naar de Franse hoofdstad nog in de weg staan. Over de hoogte van de transfersom doen beide clubs geen uitspraken, maar volgens diverse internationale media zou het gaan om zo’n veertig miljoen euro.

“We hebben de afgelopen dagen intensief onderhandeld met Paris Saint-Germain”, laat technisch directeur Olaf Rebbe van VfL Wolfsburg weten. “Voor alle partijen is er een zeer goed resultaat uitgekomen. We wensen Julian, zowel privé als sportief, veel succes in Parijs.”



Draxler stapte in augustus 2015 over van FC Schalke 04 naar VfL Wolfsburg. Bij Die Wölfe speelde hij 34 competitiewedstrijden, waarin hij vijf keer doel trof. In Parijs tekent de 23-voudig Duits international een contract tot de zomer van 2021.