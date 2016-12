Giggs onder indruk van Van Gaal: "Eerlijk en respectvol"

"Van Gaal was uitstekend in het managen van spelersverwachtingen", zegt Giggs tegen The Telegraph. "Er is geen groot geheim. Je moet gewoon eerlijk en respectvol zijn naar spelers. De meesten zullen dan goed reageren."



"Spelers zullen het niet altijd leuk vinden wat er wordt gezegd, maar als een manager eerlijk is dan kan de relatie standhouden. Louis zei vaak tegen een speler die verkocht mocht worden dat hij volledig deel uit zou blijven maken van het eerste elftal, als hij geen nieuwe club zou vinden voor het sluiten van de transfermarkt”, aldus Giggs.