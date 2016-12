Zaakwaarnemer: "Vertrek van Cerny wordt resoluut uitgesloten"

Vaclav Cerny is in Tsjechië uitgeroepen tot talent van het jaar. De negentienjarige aanvaller heeft het echter niet makkelijk bij Ajax. Trainer Peter Bosz geeft hem weinig kansen.

In Tsjechië weet men dat Cerny niet veel speelt. Zaakwaarnemer David Nehoda vindt net als de krant iSport dat zijn ontwikkeling niet heel snel gaat. "De nieuwe coach Peter Bosz test duidelijk zijn geduld", zegt Nehoda. De zaakwaarnemer sluit een vertrek van Cerny bij Ajax resoluut uit.



Vorig seizoen eindigde Cerny als basisspeler bij Ajax. Onder Bosz zit hij voornamelijk op de bank of tribune. De minuten waarin Cerny speelde, maakte hij weinig indruk. Cerny wist dit seizoen in vier Eredivisie-wedstrijden nog niet te scoren.