Van Dijk: "Nederlandse topclubs waren niet zeker over mij"

"De weg die ik heb afgelegd is atypisch voor een Nederlandse voetballer", zegt Van Dijk tegen The Times. "Normaal ga je vanuit Groningen naar een Nederlandse topclub en vervolgens naar een grote buitenlandse club. Denk aan Luis Suárez. Maar de grotere clubs wilden niets met me te maken hebben. Ajax, Feyenoord, PSV en AZ waren allemaal niet zeker over mij. Wij moesten de knoop doorhakken: wachten we of gaan we naar Celtic en hopen we op het beste?"



Van Dijk genoot van zijn periode bij Celtic. "Qua supportersschare is het een van de grootste clubs ter wereld. Maar toen ik daar speelde, wilden sommige Engelse clubs me ook niet. Ronald Koeman was degene die mij de kans bood en me hierheen haalde."



"Ik houd ervan om elke wedstrijd uitgedaagd te worden en daarom houd ik zo van de Premier League. Je kunt van iedereen verliezen, dat maakt het zo speciaal”, aldus de Oranje-international.