Neeskens: "Cruijff was, zonder enige twijfel, de allerbeste"

“We wisten allemaal dat hij ziek was, maar ik dacht dat het toch wat beter ging”, zei Neeskens tegen het Algemeen Dagblad. Hij vindt het overlijden van Cruijff een ‘drama voor het Nederlandse en internationale voetbal’.



“Na Cruijff kwam Marco van Basten, later kwam Dennis Bergkamp. Voor zo’n klein land hebben we altijd ongelooflijk goede spelers voortgebracht. Maar de allerbeste was Johan Cruijff, zonder enige twijfel”, aldus Neeskens.