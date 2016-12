Toornstra geeft voorkeur aan Van Gaal: "Onder hem heb ik gespeeld"

Jens Toornstra was in de eerste seizoenshelft belangrijk voor Feyenoord. Echter kreeg hij bij het Nederlands elftal geen speelminuten. Bondscoach Danny Blind haalde Toornstra in oktober bij de selectie van Oranje, maar liet hem daarna op de bank zitten. De middenvelder annex vleugelaanvaller kiest voor Van Gaal als hij tussen hem en Blind moet kiezen.

"Bij Louis van Gaal heb ik al interlands gespeeld", zegt Toornstra tegen Voetbal International. "En bij Danny Blind nog niet. Wat niet is, kan nog komen, maar op dit moment kies ik dan voor Van Gaal."



Toornstra hoopt dat Blind hem een keer laat spelen. ”Dat ligt helemaal aan mezelf natuurlijk, ik moet dusdanig goed spelen dat ik in de picture kom en hij me opstelt. Ik weet in ieder geval wat ik kan, en het gaat gewoon goed, dus dit probeer ik zo vol te houden”, aldus Toornstra.