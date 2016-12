Bijlow: "Ik leer daar heel veel van"

"Tot nu toe gaat het goed bij het eerste, ik heb niets te klagen", zegt Bijlow op de officiële website van Feyenoord. "Trainen met de selectie is heel anders dan trainen met de jeugd. Dat heeft vooral te maken met de snelheid van het spel en de manier waarop de spitsen schieten, dat is niet te vergelijken. Ik leer daar heel veel van."



Bijlow heeft bij Feyenoord veel concurrentie met Kenneth Vermeer, Brad Jones, Warner Hahn en Par Hansson. De talentvolle doelman heeft dus nog geen plek in het eerste elftal. "Ik heb het geluk dat ik tweedejaars A-junior ben en dus nog in onder 19 mijn wedstrijden kan spelen."



"Ik merk wel dat het qua niveau een wereld van verschil is met het eerste. Af en toe is dat moeilijk, maar ik probeer het zo goed mogelijk in te vullen", aldus Bijlow.