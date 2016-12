Moyes: "Ronaldo, Bale en Kroos probeerde ik te halen"

"Hij was al akkoord met een transfer in de zomer”, zei Moyes over Kroos tegen The Daily Telegraph. “Ik was die transfer zelf overeengekomen met Toni en zijn zaakwaarnemer. Mijn eerste echte doelwit was Gareth Bale. Ik ben altijd van mening geweest dat hij een Manchester United-speler was. Ik heb er tot de laatste minuut voor geknokt."



"Wij boden zelfs nog meer dan Real Madrid, maar Gareth had zijn keuze gemaakt. Hij was de speler die ik echt naar United wilde halen." Ook Ronaldo stond op zijn lijstje. "Toen ik Sir Alex Ferguson ontmoette, vertelde hij me dat er altijd een kans bestond dat Ronaldo zou terugkeren. Dat was dus het kaliber spelers waar we voor gingen”, aldus Moyes.