Mourinho: "Met Zlatan erbij was er geen competitie in Frankrijk"

"Ik denk dat de mensen in Frankrijk blij moeten zijn met het vertrek van Zlatan”, zegt Mourinho tegen SFR Sport. “Nu is er tenminste weer competitie. Met Zlatan erbij was er geen competitie.”



“Het was Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain. De landstitel, Coupe de la Ligue, Coupe de France en de Supercup… Alles was voor Paris Saint-Germain. Na het vertrek van Zlatan is het ook weer spannend geworden", aldus Mourinho.