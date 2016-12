Allardyce: "Het was een moeilijke tijd voor mijn familie en voor mij"

Sam Allardyce was 67 dagen bondscoach van Engeland. Hij kon al snel vertrekken vanwege een schandelijke rol in een corruptieonderzoek. De coach vond vrijdag een nieuwe baan. Hij wordt namelijk de nieuwe coach van Crystal Palace.

"De eerste vier weken na mijn ontslag waren de ergste weken in mijn loopbaan", zegt Allardyce bij Sky Sports. "De reacties die ik in het begin kreeg waren heftig. Het was een moeilijke tijd voor mijn familie en ook voor mij.”



“Naar mate de tijd vorderde ging het echter beter. Ik laat dat achter me. Ik moet verder en wil nu een goede manager van Palace worden”, aldus de 62-jarige trainer. Hij tekent een contract voor 2,5 jaar in Londen.