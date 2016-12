Koeman: "Natuurlijk denk ik dat Barkley zich moet verbeteren"

“Allereerst wil ik zeggen dat ik het liever niet over hem heb”, zegt Koeman. “Omdat ieder woord dat ik zeg over Ross op een negatieve of positieve manier wordt gebruikt door de media."



"Natuurlijk denk ik dat hij zich moet verbeteren. Het tactische aspect van het voetbal moet hij verbeteren. Ook moet hij scherper op doelpunten worden en meer creativiteit brengen aanvallend. Maar hij werkt hier hard aan en probeert het beste uit zichzelf te halen."



In Engeland werd Barkley gezien als de opvolger van Steven Gerrard en Frank Lampard. Koeman twijfelt of hij dat niveau kan halen. "Dat weet ik niet zeker. In Nederland zijn er ook verhalen van spelers die op hun zestiende en zeventiende heel goed waren in de jeugdopleiding."



"Zij hadden nauwelijks tegenstand omdat ze sterker of beter waren dan de rest. Maar als je een stapje hoger speelt waar iedereen fysiek sterk is en alle spelers goed zijn, moet je nog steeds het verschil maken. En dat is erg moeilijk", aldus Koeman.