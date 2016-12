Ramselaar: "Als mensen negatief zijn over je, verwachten ze kennelijk veel"

"In het begin was ik heel blij dat ik herkend werd of als ik in de krant stond of op internet”, zei Ramselaar tegen het Eindhovens Dagblad. “Natuurlijk wordt dat minder als het ineens heel vaak gebeurt. Mijn opa en oma houden alles bij en hebben een plakboek voor alle artikelen. Dat is vooral leuk voor na mijn carrière, denk ik nu."



"Het blijft iets ontzettend moois dat mensen van je genieten als sporter. Op een gegeven moment filter je wel de stukken die er over je geschreven worden. Het is beter om niet alles bij te houden.”



"Je ontdekt als voetballer op jonge leeftijd ook al dat er soms klinkklare onzin over je geschreven wordt. Daar haalde ik mijn schouders altijd maar over op."



"Ik was in het begin wel enthousiast over sociale media en ook Twitter, maar de reacties zijn niet altijd even realistisch. Met negatieve reacties kan ik wel omgaan. Die kun je namelijk ook omkeren. Als mensen negatief zijn over je, verwachten ze kennelijk veel”, aldus Ramselaar.