Van der Meyde: "Feyenoord-uit! Dat lijkt me echt geweldig"

"Weet je wat ik echt een keer zou willen meemaken als supporter? Feyenoord-uit! Dat lijkt me echt geweldig", zegt Van der Meyde tegen Ajax Showtime. "Ik heb het als speler natuurlijk meegemaakt, die ontvangst als je daar met de bus aankwam, dat is genieten man. Op het veld ook, dat gescheld, die haat in die ogen, en dan van ze winnen, dat is het mooiste wat er is. Dan krijg je echt een kick."



Van der Meyde vindt een uitwedstrijd bij PSV ‘toch anders’. “Tegen PSV spelen is leuk, maar het zijn allemaal Guus Meeuwisjes daar, dat is toch anders”, aldus de oud-speler van Ajax, FC Twente, Internazionale, Everton en PSV.