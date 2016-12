Simeone: "Het probleem was dat Diego Costa geen clausule had"

Diego Costa is bezig aan een goed seizoen. De spits scoorde al dertien keer dit seizoen in de Premier League. Atletico Madrid probeerde hem afgelopen zomer nog terug te halen naar Spanje. Trainer Diego Simeone had hem er graag bij gehad.

“Maar het probleem was dat Diego Costa geen clausule in zijn contract had”, zei Simeone tegen Marca. “Chelsea kon daarom tegen ons zeggen: ‘We willen tweehonderd miljoen euro voor hem’ of ‘we willen hem niet verkopen.'”



“Vanuit mijn oogpunt hebben de club en ik er alles aan gedaan om hem terug te halen naar Atlético.” Uiteindelijk koos de club voor Kevin Gameiro. Simone was eerlijk tegen hem. “Hij wist hoe lang we zouden wachten op een antwoord en dat is de reden dat we nog altijd een geweldige relatie hebben”, aldus de coach.