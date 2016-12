Koeman: "Ik wil geen boss zijn bij wie ze niet durven binnenlopen"

Ronald Koeman is momenteel de coach van Everton. Het is niet zijn eerste Engelse club want daarvoor zat hij bij Southampton.

"De manager is hier de boss. Ik zei bij Southampton al: noem me alsjeblieft geen boss, maar gewoon coach.”, zei Koeman tegen de Volkskrant. “Ik ben hier om jullie beter te maken, om het team te laten presteren. Gaffer, zeggen ze hier, voetbalmanager."



"In allerlei opzichten sta je hier hoger dan een trainer in Nederland. Hier ben je boegbeeld, belangrijkste man. Maar zo ben ik niet. Natuurlijk moet ik beslissingen nemen, maar ik wil geen boss zijn bij wie ze niet durven binnenlopen. En ik denk dat ik eerder stop dan de Dickies (Dick Advocaat, red.) en Guusies (Guus Hiddink, red.) van deze wereld", aldus Koeman.