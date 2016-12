Update: Zaakwaarnemer Babel: ''Na kerst duidelijkheid''

Ryan Babel lijkt terug te keren in de Süper Lig. De aanvaller was gespot op de tribune van Besiktas, dat vanmiddag met 1-0 won van Gaziantepspor. De Nederlander werd de afgelopen tijd veelvuldig in verband gebracht met de Turkse topclub.

De 30-jarige Babel is transfervrij nadat hij zijn contract bij Deportivo La Coruna liet aflopen. De ex-Ajacied wist dit seizoen vier maal te scoren in de Primera Division. Eerder speelde de vleugelspits twee seizoen voor Kasımpaşa.



Besiktas won uiteindelijk met nipte cijfers dankzij een treffer van Vincent Aboubakar in de 41e minuut. Oguzhan Özyakup miste op het einde nog een penalty, maar Besiktas won ondanks de misser met 1-0.





Ryan Babel, Beşiktaş - Gaziantepspor maçında tribünde. pic.twitter.com/Nl0Ut3BCR2 — Tribun Dergi (@tribundergi) 24 december 2016

Ryan Babel werd de afgelopen dagen gelinkt aan Besiktas en werd gespot op de tribune van de Turkse topclub, maar een contract is er nog niet getekend.''Ryan viert in Istanbul Kerst met Atiba Hutchinson en zijn familie. Zij zijn al jaren bevriend. De interesse van Besiktas is er, maar er zijn nog twee clubs concreet. Na Kerst komt er duidelijkheid'', aldus zaakwaarnemer Winnie Haatrecht tegenover