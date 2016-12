Lampard grapt: ''Wacht nog altijd op vijfjarig contract Chelsea''

''Ik wacht nog altijd op het vijfjarig contract van Chelsea''', aldus de all-time topscorer van Chelsea tegenover Soccer AM. ''Ze hebben nog niet gebeld! Vroeger kregen we ze heel makkelijk. Wat er ook gebeurt, ik blijf altijd betrokken bij Chelsea, of dat nou als toeschouwer is met mijn seizoenskaart of in een andere rol, maar ik weet het niet.''



Het is nog niet duidelijk waar Lampard zijn carrière gaat voortzetten. ''Ik ben er heel relaxed over en als het juiste langskomt, dan pak ik die kans. Ik blijf in nauw contact met ze (Chelsea), of ik nou een rol bij ze heb of niet. Dat is niet in mijn handen, dus ik kan niet verder gaan dan dat.''