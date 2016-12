Mourinho: ''Ibrahimovic zal stoppen op het hoogste niveau''

Zlatan Ibrahimovic is bezig aan aan goed seizoen bij Manchester United. De aanvaller wist al elf keer te scoren in de Premier League en coach José Mourinho is onder de indruk van de prestaties van de Zweed.

''Ik ben erg blij voor hem'', aldus Mourinho tegenover SFR Sport. ''Sommigen dachten dat hij een topscorer was, maar niet meer op 35-jarige leeftijd. Voor hem verandert er niks.''



De manager ziet Ibrahimovic niet uitkomen voor een andere club. ''Hij scoort goals, hij speelt goed en ik ben erg blij voor hem, omdat hij zijn carrière op een hoog niveau zal beëindigen, wat geweldig is. Hij zal niet stoppen in China of de Verenigde Staten, maar op het hoogste niveau.''