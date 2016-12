Ajax-middenvelder wil minder afhankelijk van kracht zijn

"De top halen zonder er als een kleerkast uit te zien, kan echt nog wel. Ik kan je genoeg spelers opnoemen die fysiek niet heel sterk zijn. Mesut Özil is bij Arsenal een goed voorbeeld, David Silva bij Manchester City. Ze zullen ongetwijfeld wat massa hebben, maar het zijn geen spelers waarvan je denkt: zo, die zijn groot", vertelt Ziyech aan Voetbal International.



"En zo zijn er meer. Özil is een groot voorbeeld voor me. Een geweldige speler. Een toptechniek, een enorme handelingssnelheid en hij denkt heel snel", vervolgt de smaakmaker. "Hij kan daardoor makkelijker uit de duels blijven en is daardoor minder afhankelijk van kracht. Zo zie ik het ook wel voor me. Maar eerst rijpen bij Ajax. Groeien als voetballer en als mens, en dan in de Europese top als een somebody binnenkomen. Dat is het plan."