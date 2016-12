Ajax-directeur maakt zich geen zorgen over wedstrijdtickets

"Onze aanhang voelt zich verbonden met de club", schrijft de oud-doelman in zijn column voor De Telegraaf. "Tegen PSV zat het bomvol, we hebben bijna 1000 halve seizoenkaarten verkocht voor de tweede helft van de competitie en voor het Europese duel met Legia Warschau hebben de fans nu al ruim 30.000 kaarten gekocht. Voor een wedstrijd in februari!"



Van der Sar is inmiddels ruim een maand de directeur van Ajax. "En dan merk je dat er belangrijkere dossiers op je bureau komen te liggen. Ik ben nog steeds blij dat ik eerst een paar jaar heb geleerd om de kneepjes van het vak onder de knie te krijgen. Ik heb het gevoel dat de hele clubleiding klaar is om Ajax naar een hoger plan te tillen."